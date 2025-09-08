ABD'den sonra Çin de bu yıl göktaşı saptırma görevi başlatacak

Üst düzey bir uzay araştırmacısı, Çin'in bir asteroit'i saptırarak yörüngesini değiştirmeyi amaçlayan iddialı bir uzay görevine hazırlandığını duyurdu.

Bu görev, Çin'in asteroitlere karşı savunma kabiliyetini test etmeyi amaçlıyor ve başarıya ulaşırsa Çin'i bu alanda ABD'den sonra ikinci ülke yapacak.

GÖREV BU YIL TAMAMLANACAK

Çin'in Ay keşif programı baş tasarımcısı Wu Weiren, "kinetik çarpma gösteri görevi" olarak adlandırılan bu denemenin, bu yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Görevin amacı, Dünya'dan on milyonlarca kilometre uzakta bulunan küçük bir göktaşının yörüngesinde küçük bir sapma meydana gelmesini sağlamak.

Çin'in asteroit saptırma görevi, biri gözlemci diğeri ise çarpma aracı olmak üzere iki ana bileşenden oluşacak.

Bu ikili uzay aracı yaklaşımı, çarpmanın detaylı bir şekilde analiz edilmesine ve görevin başarısının doğrulanmasına olanak tanıyacak.