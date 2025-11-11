AB'den Huawei ve ZTE kararı: Üye ülkeler yasaklamaya zorlanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Komisyonu, Çinli telekomünikasyon şirketleri Huawei ve ZTE'yi blok genelindeki telekomünikasyon ağlarından aşamalı olarak çıkarmak için üye devletleri zorlamanın yollarını araştırıyor.

Komisyon Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, AB'nin 5G ağlarında "yüksek riskli tedarikçilerden" kaçınma yönündeki 2020 tarihli tavsiyesini zorunlu mevzuata dönüştürmek için çalışıyor.

Bu öneri, AB ülkelerini komisyonun güvenlik yönergelerine uymaya zorlayacak. Uyumsuzluk durumunda ise ülkeler ihlal prosedürleri ve mali yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.

DENGESİZ UYGULAMA GÜVENLİK ENDİŞELERİNE YOL AÇIYOR

Girişim, bloğun Çinli tedarikçiler konusunda görüş ayrılığı yaşadığı bir dönemde geldi. Ağustos 2024 itibarıyla 27 AB üyesinden yalnızca 11'i yüksek riskli tedarikçilere kısıtlama getirmişti.

Almanya ve Finlandiya kısıtlamaları sıkılaştırırken, İspanya ve Yunanistan Huawei'nin ağlarına katılımına izin vermeye devam ediyor. İsveç'in kapsamlı yasağı ise Pekin'in misillemelerine yol açarak diğer ülkeleri engellemişti.

Telekom operatörleri, Huawei'nin rekabetçi fiyatlandırması nedeniyle yasağın maliyetleri artırabileceği ve ağ dağıtımını geciktirebileceği konusunda uyarıyor.

Sektör tahminleri, Huawei ve ZTE'nin hariç tutulmasının AB mobil operatörlerine 55 milyar avroya kadar maliyet çıkarabileceğini ve 5G dağıtımında 18 aya varan gecikmelere yol açabileceğini gösteriyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise AB'nin "yüksek riskli" nitelemesini daha önce kınamıştı.

Pekin, bu tutumun siyasi olduğunu ve hukuki ya da olgusal dayanaktan yoksun olduğunu belirtmişti.