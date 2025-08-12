ABD'ye düşen meteor Dünya'dan daha eski: 4.56 milyar yaşında

ABD'nin Georgia eyaletinde bir evin çatısına düşen göktaşının, gezegenimizden daha yaşlı olduğu ortaya çıktı.

NASA'nın da doğruladığı olay, 26 Haziran'da bir meteorun eyalet üzerinde patlamasıyla gerçekleşmişti.

4,56 MİLYAR YAŞINDA BİR "KONDRİT"

"McDonough göktaşı" olarak adlandırılan parçalar üzerinde yapılan bilimsel analizler, kayanın yaklaşık 4,56 milyar yıl öncesine dayanan bir "kondrit" olduğunu gösterdi.

Bu yaş, onu Dünya'nın kendisinden daha yaşlı kılıyor.

GÜNEŞ SİSTEMİNİN ERKEN DÖNEMLERİNE IŞIK TUTUYOR

Bu keşif, bilim insanlarına gezegenimizin oluşumu ve Güneş sisteminin ilk dönemleri hakkında değerli bilgiler sunan eşsiz bir fırsat sağlıyor.

Georgia Üniversitesi'ndeki jeologlar, bu uzay kayasının bileşimini ve hızını inceleyerek gelecekteki meteor tehditlerini anlamaya da katkıda bulunmayı umuyor.