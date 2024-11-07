AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'na uymayan Apple ceza alacak

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Apple, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA)'yı ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılmak üzere. A

B, Apple'ın DMA'yı ihlal ettiğine dair kararını haziran ayında vermişti. Şimdi ise cezanın uygulanması için hazırlıklar yapılıyor.

CEZANIN NEDENİ NE

Apple'a kesilecek cezanın, uygulama geliştiricilerinin kullanıcıları App Store dışındaki daha ucuz fırsatlara yönlendirmesine izin vermemesiyle ilgili olduğu belirtiliyor. AB, Apple'ın bu uygulamasının rekabeti engellediğini savunuyor.

CEZA NE KADAR OLACAK

Haziran ayında yapılan açıklamada, cezanın Apple'ın "ortalama günlük dünya çapındaki cirosunun" yüzde 5'i kadar yüksek olabileceği ve 1 milyar doları aşabileceği belirtilmişti.

Cezanın kesin miktarı henüz belli değil, ancak AB yetkililerinin bu ay sonundan önce kararı kesinleştirmesi bekleniyor.

APPLE, DMA'YA UYUM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR

Apple, mart ayında iOS 17.4 ile birlikte DMA'ya uyum sağlamak için ilk adımları atmıştı. Şirket, o zamandan beri tarayıcı seçim ekranı, varsayılan uygulamalar ve silinebilir uygulamalar gibi konularda değişiklikler yaptı.

Ancak AB, Apple'ın bu çabalarının yeterli olmadığını düşünüyor ve iPad'in yazılım güncellemesini de araştırıyor.

Apple, DMA'ya uyum sağlamak için çalıştığını ve AB Komisyonu ile yapıcı bir şekilde iletişim halinde olduğunu söylüyor.