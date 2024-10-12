AA & Ensonhaber

24 yaşındaki biyomedikal mühendisi Merve Nur Şahin, Doktor Öğretim Üyesi Ceren Türkcan’ın danışmanlığında diş çürüklerinin erken teşhisi için önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Yaklaşık üç yıllık yoğun bir araştırma sürecinin ardından, diş çürüklerini erken teşhis etmeyi sağlayan bir tanı kiti geliştiren Şahin, bu yenilikçi projesiyle 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Sağlık Teknolojileri Yarışması’nın "Rota Hızlandırma Programı" kategorisinde ilk dörde girmeyi başardı.

TÜKÜRÜK SIVISIYLA ÇALIŞIYOR

Şahin, geliştirdiği bu erken tanı kitinin, kolay kullanılabilir olmasıyla dikkat çektiğini ifade etti. Testin tükürük ile yapıldığını belirten genç girişimci, kitin işleyişini şu şekilde açıkladı:

Bu prototip, tükürük sıvısıyla çalışıyor ve özel olarak hazırladığımız kimyasal bir solüsyon kullanıyoruz. Bireyler tükürüklerini bu çözeltiye ekliyor ve kısa bir karışım hazırlıyor. Hazırlanan karışımdan bir damla belirlenmiş yüzeye damlatılıyor ve yaklaşık beş dakika içinde çürük riski hakkında bilgi alabiliyorsunuz.

İKİ ÇİZGİ RENKLENİRSE ÇÜRÜK RİSKİ VAR

Kullanıcı dostu olmasıyla öne çıkan kit, bireylerin evde, iş yerlerinde ya da günlük aktiviteleri sırasında kolayca kullanabileceği bir çözüm sunuyor. Şahin, kitin üzerindeki iki çizgili göstergenin risk seviyesini belirttiğini, iki çizginin renklenmesi durumunda çürük riskinin yüksek olduğunu ve hemen önlem alınması gerektiğini ifade etti. Tek çizgi ise negatif sonucu gösteriyor.

Şahin, bu önemli buluşun seri üretime geçmesi için çalışmalarının devam ettiğini ve kitin yakında eczaneler ve diş hekimleri aracılığıyla herkesin kullanımına sunulmasını hedeflediğini söyledi.