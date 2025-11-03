Adobe Photoshop'a dev rakip: Canva, Affinity uygulamasını ücretsiz yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Canva’nın 2024’te Serif’i satın almasının ardından Affinity araçlarının geleceği merak konusuydu.

Şirket, bu üç uygulamayı tek bir çatı altında toplayarak illüstrasyon, fotoğraf düzenleme ve sayfa tasarımını bir arada sunan bir süper uygulama duyurdu.

Korkulanın aksine, uygulama abonelik sistemiyle değil, temel sürümü tamamen ücretsiz olan freemium modeliyle kullanıma sunuldu.

AFFINITY BY CANVA NELER SUNUYOR?

Yeni Affinity, macOS ve Windows için indirilebilir durumda ve yakında iPadOS sürümünün de yayımlanacağı belirtildi.

Kullanıcılar artık Vector, Pixel ve Layout sekmeleri arasında geçiş yaparak farklı araçlara ulaşabiliyor.

Ücretsiz de olsa bir Canva hesabı gerektiren uygulama, Canva ekosistemiyle entegre çalışıyor.

Bu entegrasyon, kullanıcıların arka plan kaldırma gibi Canva AI Studio araçlarını doğrudan Affinity üzerinden gerçekleştirebilmesini sağlıyor.

ADOBE İÇİN REKABET ARTIYOR

Affinity’nin yeniden kullanıma sunulması, Canva'nın Adobe’ye rakip konumunu sağlamlaştırdı.

Apple'ın da geçen yıl Pixelmator'u satın alması sonrası Adobe'nin sektördeki tartışmasız liderliği artık sorgulanıyor.