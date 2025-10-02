Adobe Premiere, iPhone'lara geldi: İşte yeni uygulamanın özellikleri

Dünyanın en popüler video düzenleme yazılımlarından Adobe Premiere, uzun bir bekleyişin ardından artık iPhone kullanıcılarının da erişimine açıldı.

Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, masaüstü deneyimini mobil cihazlara taşıyor. Şirket, Android sürümünün ise geliştirme aşamasında olduğunu duyurdu.

ÇOK KATMANLI ZAMAN ÇİZELGESİ VE 4K HDR DESTEĞİ

Yeni Premiere uygulaması, kullanıcıların videolarını çok katmanlı bir zaman çizelgesinde düzenlemesine olanak tanıyor. Bu zaman çizelgesine video, ses, müzik ve metin katmanları eklenebiliyor.

4K HDR desteğiyle yüksek kaliteli düzenleme imkanı sunan uygulama, otomatik altyazı oluşturma ve arka plan gürültüsünü azaltma gibi pratik araçlara da sahip.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ARAÇLAR

Adobe, uygulamaya yapay zeka destekli araçlar da eklemiş durumda. Metin yazarak efekt oluşturma veya Firefly modelleri sayesinde görsel üretme gibi özellikler, kredi satın alınarak kullanılabiliyor.

Yeni uygulamayla projelere telefonda başlanıp Adobe Cloud üzerinden masaüstüne taşınabiliyor. Ancak masaüstünde hazırlanan projelerin mobile aktarılması şimdilik mümkün değil.

Adobe, bu adımla CapCut, Meta Edits ve InVideo gibi mobil video düzenleme alanındaki popüler rakiplerine karşı daha güçlü bir yer edinmeyi amaçlıyor.