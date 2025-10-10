AI görüntü komutları 2025: En iyi görseller için 14 yapay zeka komutu

Yapay zeka destekli görsel üretim, adeta altın çağını yaşıyor.

Gerek bireysel kullanıcılar gerekse profesyonel tasarımcılar, artık saniyeler içinde etkileyici, özgün ve yüksek çözünürlüklü görseller üretebiliyor.

Ancak burada kritik nokta, yapay zekaya verilen promptlar, yani komutlar.

Çünkü yapay zekanın üreteceği görselin kalitesi, detay seviyesi ve estetik başarısı tamamen kullanıcıların yazdığı istemlere bağlı.

"AI görüntü komutları" olarak bilinen bu özel yönlendirmeler sayesinde, ister sosyal medya için dikkat çekici bir görsel, ister kurumsal bir tasarım, isterse de sanatsal bir illüstrasyon ortaya çıkarmak mümkün.

Peki; daha iyi bir görsel çizdirmek için nasıl komutlar vermeliyiz? İşte, örnekler...

1. Görselin Tarzını Belirtin

Açıklama: AI’nin hangi estetikle çalışacağını netleştirin.

Örnek Komut:

"Ultra-gerçekçi bir portre, detaylı cilt dokusu ve doğal ışıkla, 8K çözünürlük"

"Siberpunk tarzı bir şehir manzarası, neon ışıklar ve yağmur efektiyle"

2. Çözünürlük ve Detay Seviyesi

Açıklama: Görselin netliği ve detay yoğunluğu için.

Örnek Komut:

"Makro fotoğraf efektiyle bir çiğ damlası, yaprak üzerinde, aşırı detaylı"

"8K çözünürlükte, ultra detaylı fantastik kale manzarası"

3. Işık ve Atmosfer Tanımı

Açıklama: Görsele duygusal etki ve derinlik katmak için.

Örnek Komut:

"Gün batımı ışığında dramatik gölgelerle dağ manzarası"

"Sinema ışığıyla yağmurda yürüyen bir adam, dramatik atmosfer"

4. Kompozisyon ve Perspektif

Açıklama: Görselin açısını ve izleyicideki etkisini belirler.

Örnek Komut:

"Kuş bakışı perspektifinde futuristik bir şehir"

"Yakın plan portre, odaklanan yüz detaylarıyla"

5. Renk Paleti ve Stil

Açıklama: Görselin hissini ve temasını belirler.

Örnek Komut:

"Pastel renklerle minimalist bir kahve fincanı tasarımı"

"Neon renklerle cyberpunk sokak sahnesi, gece atmosferi"

6. Konu ve Objelerin Detayları

Açıklama: AI’nin hangi objeleri ve sahneyi oluşturacağını netleştirin.

Örnek Komut:

"Dağın tepesinde uçan ejderhalar ve epik kale, detaylı"

"Yeşil yaprak üzerindeki çiğ damlası, ultra detaylı ve gerçekçi"

7. Ek Efektler

Açıklama: Profesyonel ve estetik dokunuşlar için.

Örnek Komut:

"Film gren efektiyle retro oturma odası, sıcak tonlar"

"Bokeh arka planlı makro çiçek fotoğrafı, ışık oyunlarıyla"