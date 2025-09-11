AirPods Pro 3'ün en iyi özelliği eski kulaklıklara geliyor

Apple, en yeni kulaklığı AirPods Pro 3 ile duyurduğu yenilikçi Canlı Çeviri özelliğini, bazı eski AirPods modellerine de getireceğini açıkladı. Bu güncelleme, H2 işlemciye sahip kulaklıkları kapsayacak.

HANGİ MODELLER DESTEKLEYECEK

Yapılan açıklamaya göre bu özellik, AirPods Pro 2 ve AirPods 4 modellerine gelecek. Ancak özelliğin çalışması için kullanıcıların ciddi bir donanım ve yazılım şartını karşılaması gerekiyor.

Canlı Çeviri'yi kullanabilmek için Apple Intelligence çalıştırabilen ve iOS 26'ya güncellenmiş bir iPhone'a sahip olmak zorunlu.

Bu da kullanıcıların sorunsuz bir deneyim için en az bir iPhone 15 Pro veya daha yeni bir cihaza ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor.

Canlı Çeviri özelliği, her iki AirPods sapını aynı anda sıkarak kolayca etkinleştirilebilecek ve algılanan dili otomatik olarak çevirecek.

Başlangıçta İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca ve Portekizce gibi dilleri destekleyecek.

Bu özelliği içeren iOS 26 güncellemesi ise 15 Eylül'de tüm uyumlu cihazlar için yayınlanacak.