AirPods Pro 3'ün en önemli özelliği Avrupa'da kullanılamayacak

Apple'ın yeni AirPods Pro 3 ile tanıttığı en heyecan verici özelliklerden biri olan Canlı Çeviri, Avrupa Birliği'nde (AB) şimdilik kullanılamayacak. Şirket, resmi iOS özellik kullanılabilirlik sayfasında bu durumu doğruladı.

NEDENİ: AB'NİN KATI YAPAY ZEKA VE GİZLİLİK KURALLARI

Apple resmi bir neden sunmasa da, bu kararın arkasında AB'nin yapay zeka ve kullanıcı gizliliğini korumaya yönelik katı kurallarının (AI Act) yattığı düşünülüyor.

Şirketin, özelliği bölgede kullanıma sunmadan önce AB'den onay veya inceleme beklediği tahmin ediliyor.

KİMLER ETKİLENECEK, KİMLER KULLANABİLECEK

Şirketin açıklamasına göre bu kısıtlama, hem Apple hesabı AB'de kayıtlı olan hem de fiziksel olarak AB'de bulunan kullanıcılar için geçerli olacak.

Kuzey Amerika gibi diğer bölgelerden AB'yi ziyaret eden kullanıcıların ise özelliği kullanabilmesi bekleniyor.

CANLI ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ NE İŞE YARIYOR

Canlı Çeviri, Apple Intelligence çalıştıran bir iPhone 15 veya daha yeni bir cihaz ile AirPods Pro 3, Pro 2 veya AirPods 4'e sahip kullanıcıların farklı dilleri konuşan kişilerle doğal bir şekilde iletişim kurmasını sağlıyor.

Bu özelliği içeren iOS 26 güncellemesi 15 Eylül'de yayınlanacak.