AirPods Pro 3'ün kutusundan şarj kablosu çıkmayacak

Apple'ın bu hafta tanıttığı yeni AirPods Pro 3 modeliyle ilgili kullanıcıları şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Apple'ın resmi sayfasında belirtildiği üzere, yeni kulaklığın kutusundan USB-C şarj kablosu çıkmayacak.

KABLO AYRI OLARAK SATIN ALINACAK

Bu durum, 13 bin 999 TL fiyat etiketine sahip olan AirPods Pro 3'ü şarj etmek isteyen kullanıcıların kabloyu ayrı olarak satın alması gerektiği anlamına geliyor.

Bu hamle, iPhone kutularından adaptör ve kulaklıkların çıkarılmasıyla başlayan bir politikanın devamı niteliğinde.

APPLE'IN GEREKÇESİ: ÇEVRE DOSTU YAKLAŞIM

Apple, bu kararın çevre dostu bir yaklaşım olduğunu ve kablo üretimini azaltarak karbon ayak izini düşürmeyi hedeflediğini savunuyor.

Ancak kullanıcıların gözünden bakıldığında bu durum, ürünlerin fiyatı düşmemesine rağmen onlara ek bir maliyet olarak yansıyor.