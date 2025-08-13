Akıllı gözlükler yaygınlaşıyor: Pazar yüzde 110 büyüdü

Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, giyilebilir teknoloji dünyasındaki en son verileri paylaştı.

Rapora göre, küresel akıllı gözlük pazarı 2025'in ilk yarısında, bir önceki yıla göre yüzde 110'luk devasa bir büyüme kaydetti ve bu patlamanın arkasındaki ana güç Meta'nın Ray-Ban yapay zeka gözlükleri oldu.

PAZARIN YÜZDE 78'İ YAPAY ZEKA DESTEKLİ

Rapora göre, yapay zeka destekli akıllı gözlük segmenti tek başına yıllık bazda yüzde 250'nin üzerinde büyüdü ve artık toplam pazarın yüzde 78'ini oluşturuyor.

Buna karşılık, yalnızca ses özellikli basit akıllı gözlüklerin satışlarında ise düşüş yaşandı.

META LİDER

Meta, Ray-Ban gözlüklerinin sevkiyatını yüzde 73 artırarak pazar liderliğini pekiştirirken, Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yükselişi dikkat çekti.

Xiaomi'nin yapay zeka gözlükleri, piyasada sadece bir hafta kalmasına rağmen en çok satan dördüncü model olmayı başardı.