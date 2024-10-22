Akıllı telefonlar uçacak: Snapdragon 8 Elite resmen tanıtıldı

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Uzun süredir sızıntılarıyla gündemde olan Snapdragon 8 Elite sonunda resmiyet kazandı.

Yeni nesil Android amiral gemilerine güç verecek olan işlemci, Qualcomm'un ARM tabanlı X Elite dizüstü bilgisayar yongalarıyla aynı adlandırma şemasını kullanıyor.

Snapdragon 8 Elite, 4.32 GHz'de çalışan 2 adet yüksek performanslı çekirdek ve 3.53 GHz'e kadar çıkan 6 adet verimlilik çekirdeğinden oluşan Oryon CPU mimarisini kullanıyor.

İşlemci ayrıca 24 MB L2 önbellek ve 5.300 MHz LPDDR5X RAM desteğiyle geliyor.

PERFORMANS CİDDİ ŞEKİLDE ARTTI

TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretilen Snapdragon 8 Elite, selefine kıyasla CPU performansında yüzde 45, güç verimliliğinde ise yüzde 44 artış vadediyor.

Grafik tarafında ise Qualcomm, yenilenmiş Adreno GPU ile performans ve güç tasarrufunda yüzde 40'lık bir artış sağlıyor. Ayrıca ışın izleme performansı da iyileştirildi.

UNREAL ENGINE 5.3 DESTEĞİ

Snapdragon 8 Elite, Unreal Engine 5.3 ve Nanite sanallaştırılmış geometri sistemini destekleyen ilk mobil işlemci olma özelliğini taşıyor.

Bu, mobil oyunlarda daha gerçekçi grafikler ve daha akıcı bir oyun deneyimi anlamına geliyor.

Yapay zeka tarafında ise yeni Hexagon NPU, yapay zeka görevlerinin yüzde 45 daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Qualcomm'un AI Engine teknolojisi, çok modlu yapay zeka uygulamalarını destekliyor.

Snapdragon 8 Elite, yeni Hexagon NPU ile daha derinlemesine entegre edilen gelişmiş bir görüntü sinyali işlemcisi (ISP) içeriyor.

Bu sayede iyileştirilmiş HDR, daha doğal cilt tonları, daha gerçekçi gökyüzü renkleri ve gelişmiş otomatik odaklama performansı elde ediliyor.

Qualcomm ayrıca çip düzeyinde fotoğraf ve video semantik segmentasyonu ve video nesnesi silme gibi özellikler de ekledi.

10 GBPS HIZA ULAŞAN 5G MODEM

Bağlantı tarafında Snapdragon 8 Elite, Snapdragon X80 5G modem ile geliyor. 6x downlink taşıyıcı birleştirme ve yapay zeka tabanlı mmWave menzil genişletme özelliğine sahip olan modem, 10 Gbps indirme ve 3.5 Gbps yükleme hızlarına ulaşabiliyor.

Yeni modem, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve Ultra Geniş Bant bağlantısını tek bir 6nm çipte birleştiren FastConnect 7900 Mobil Bağlantı Sistemi ile birlikte çalışıyor.

AMİRAL GEMİLERİNDE KULLANILACAK

Snapdragon 8 Elite; Asus, Honor, iQOO, OnePlus, Oppo, Realme, Samsung, Vivo, Xiaomi ve diğerlerinin yakında piyasaya süreceği Android amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılacak.