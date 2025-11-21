Akıllı telefonlara zam geliyor: Nedeni yapay zeka

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akıllı telefon kullanıcıları, yapay zeka teknolojilerinin yükselişiyle tetiklenen bellek yongası kıtlığı nedeniyle yakın gelecekte cihazlar için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalabilir.

Büyük teknoloji şirketlerinin ChatGPT gibi araçlar için donanım geliştirmeye yönelik yatırımları, sektörde ciddi bir tedarik zinciri baskısı yaratıyor.

PERAKENDE FİYATLARINDA CİDDİ ARTIŞ BEKLENİYOR

Çinli elektronik devi Xiaomi'nin Başkanı Lu Weibing, bellek yongalarındaki tedarik zinciri baskısının 2026 yılında bu yıldan çok daha kötü olacağı konusunda uyardı.

Weibing, bu durumun ürünlerin perakende fiyatlarında herkesin hissedeceği önemli bir artışa yol açacağını belirtti.

DRAM VE NAND TALEBİ PATLADI

Kıtlığın temel nedeni, üretken yapay zekanın veri işleme süreçleri için kritik olan DRAM ve NAND bileşenlerine duyulan yüksek talep olarak gösteriliyor.

Samsung, artan talebi karşılamak için Güney Kore'de yeni bir tesis kurmayı planlarken, sektör analistleri 2026 yılı küresel üretim tahminlerini düşürdü.