Akıllı telefonların kutusundan artık şarj kablosu da çıkmayacak

Akıllı telefon kutularından şarj adaptörlerinin kaldırılmasının ardından şimdi de USB şarj kabloları tarihe karışıyor.

Apple’ın 2020’de iPhone 12 ile başlattığı bu akımı, bu kez Sony yeni Xperia 10 VII modeliyle bir adım öteye taşıdı.

Telefonu satın alan birçok kullanıcı, kutu içeriğinde ne adaptör ne de kabloya rastlamayınca şaşkınlık yaşadı.

GEREKÇE ÇEVRE Mİ, MALİYET Mİ

Sony’nin bu kararı, "e-atık azaltımı" gerekçesiyle savunulan çevre dostu politikaların bir devamı gibi görünse de asıl nedenin, maliyet düşürme hedefi olduğu düşünülüyor.

USB-C kablolarının artık her evde yaygın olarak bulunması, üreticilere bu adımı meşrulaştırma fırsatı veriyor.

UZMANLARDAN UYARI: "GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURABİLİR"

Ancak uzmanlar, bu durumun kullanıcıları kaliteli kablolar yerine ucuz ve dayanıksız alternatiflere yönlendirebileceği konusunda uyarıyor.

Bu tür kabloların, uzun vadede hem kullanıcı güvenliği hem de cihaz sağlığı açısından risk oluşturabileceği belirtiliyor.