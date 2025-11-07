Alibaba'nın harita hizmeti Amap, Google Haritalar'a meydan okuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alibaba'nın harita hizmeti Amap, Google Haritalar'a rakip olmayı hedefleyen yeni uluslararası araç setiyle performansını artırıyor. Şirket, 170'ten fazla ülkeye yayılarak küresel pazara güçlü bir giriş yapıyor.

19 DİL DESTEĞİ VE ARAÇ İÇİ NAVİGASYON

Yeni güncelleme 19 farklı dili destekliyor ve özellikle dünya genelindeki sürücüler için tasarlandı.

Bu hamle, haritaları özelleştirmek isteyen Çinli otomobil üreticileri için araç içi navigasyonu daha akıllı ve uyarlanabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

HERE VE BEIDOU İLE GÜÇ BİRLİĞİ

Doğruluğu artırmak için Amap, Hollanda merkezli Here Technologies ile iş birliği yaptı.

Ayrıca, hassas yol tarifleri sunmak için Çin'in Beidou uydu sisteminden de yararlanıyor.

ARTAN İHRACAT PAZARINI HEDEFLİYOR

Çin'in otomobil ihracatı 2024'te yaklaşık beş milyon araca ulaşarak hızla artmaya devam ediyor.

Amap'in teknolojisi, otomobil üreticilerinin yeni pazarlara girerken hızla yerel dostu haritalar oluşturmasına yardımcı olacak.