Alibaba'nın harita hizmeti Amap, Google Haritalar'a meydan okuyor

- Alibaba'nın Amap uygulaması, Google Haritalar'a meydan okumak için uluslararası genişlemeye gidiyor.
- 170'ten fazla ülkede kullanılacak olan Amap, 19 farklı dili destekliyor ve Çinli otomobil üreticileri için özelleştirilmiş çözümler sunuyor.
- Amap, Here Technologies ile iş birliği yaparak doğruluğu artırıyor ve Beidou sistemi ile hassas yol tarifleri sağlıyor.
Alibaba'nın harita hizmeti Amap, Google Haritalar'a rakip olmayı hedefleyen yeni uluslararası araç setiyle performansını artırıyor. Şirket, 170'ten fazla ülkeye yayılarak küresel pazara güçlü bir giriş yapıyor.
19 DİL DESTEĞİ VE ARAÇ İÇİ NAVİGASYON
Yeni güncelleme 19 farklı dili destekliyor ve özellikle dünya genelindeki sürücüler için tasarlandı.
Bu hamle, haritaları özelleştirmek isteyen Çinli otomobil üreticileri için araç içi navigasyonu daha akıllı ve uyarlanabilir hale getirmeyi amaçlıyor.
HERE VE BEIDOU İLE GÜÇ BİRLİĞİ
Doğruluğu artırmak için Amap, Hollanda merkezli Here Technologies ile iş birliği yaptı.
Ayrıca, hassas yol tarifleri sunmak için Çin'in Beidou uydu sisteminden de yararlanıyor.
ARTAN İHRACAT PAZARINI HEDEFLİYOR
Çin'in otomobil ihracatı 2024'te yaklaşık beş milyon araca ulaşarak hızla artmaya devam ediyor.
Amap'in teknolojisi, otomobil üreticilerinin yeni pazarlara girerken hızla yerel dostu haritalar oluşturmasına yardımcı olacak.