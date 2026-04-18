Almanya’da Türk öğrenciler savunma sanayisiyle buluştu

Almanya’nın başkenti Berlin, Türk savunma sanayii temsilcileri ile yurt dışında eğitim gören Türk öğrencilerin buluşmasına sahne oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Akademisi tarafından organize edilen “Milli Yetkinlik Hamlesi” kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, sektör ile genç mühendis adaylarını aynı platformda buluşturdu.

Bir otelde düzenlenen programa Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş ile ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN gibi önde gelen kuruluşların temsilcileri katıldı.

"DENEYİM EN BÜYÜK KAZANIM"

Etkinliğin açılışında konuşan Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, eğitim sürecinde edinilen teorik bilginin önemine değinerek, gerçek yetkinliğin sahada kazanıldığını vurguladı.

Karataş, "Artık teknisyenlik beceriden operatörlüğe evriliyor. Amacımız eğitimle temel seviyeyi verip, devamını sanayide deneyimle pekiştirmek" ifadelerini kullandı.

KARİYER, GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON BAŞLIKLARI ELE ALINDI

Etkinlik kapsamında “Savunma Sanayiinde Girişimcilik ve İnovasyon”, “Mühendis Olmak” ve “Kariyer Fırsatları” gibi başlıklarda sunumlar gerçekleştirildi.

Ayrıca Almanya’da yetişmiş Türk mühendisler ve sektör yöneticileri, Türkiye ile Avrupa arasındaki teknoloji iş birlikleri ve kariyer olanakları hakkında deneyimlerini paylaştı.

TÜRK GENÇLERİNE AÇIK ÇAĞRI

Savunma sanayii temsilcileri, yurt dışında eğitim alan Türk mühendislerin Türkiye’nin savunma projelerinde aktif rol almasının stratejik önem taşıdığını vurguladı. Gençlere, Türkiye’nin savunma ekosistemine katkı sunma çağrısı yapıldı.

“Milli Yetkinlik Hamlesi” kapsamında düzenlenen etkinlik serisinin Almanya’daki bir sonraki durağı Hamburg olacak. Yarın gerçekleştirilecek programda da Türk mühendisler ile sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi bekleniyor.