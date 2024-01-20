Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Crew Dragon kapsülü uzay istasyonuna kenetlenecek Alper Gezeravcı'nın da içinde olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Crew Dragon kapsülü, öğle saatlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin ilk astronotu olacak olan Alper Gezeravcı, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıkmıştı.

Alper Gezeravcı, SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında uzayda 14 gün geçirecek.

Astronotları içinde taşıyan Crew Dragon kapsülü, yaklaşık 36 saat süren yolculuktan sonra, öğle vakti saat 12:27’de Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak.

Kapsül, istasyonun Harmony modülündeki ileri bağlantı noktasına yanaşacak.

Kapaklar 90 dakika sonra açılacak

Uluslararası Uzay İstasyonu ve Crew Dragon kapsülünün arasındaki kapakların, kenetlenmeden yaklaşık 90 dakika sonra açılması bekleniyor.

Kapak açıldığında, Alper Gezeravcı ve diğer 3 astronot uzay istasyonuna giriş yapmış olacak.

Ax-3, Houston merkezli Axiom Space tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzenlenen üçüncü mürettebatlı görev oldu.

Ax-3 ekibi uzay istasyonunda neler yapacak

Ax-3 mürettebatı, 14 gün boyunca istasyonun mevcut sakinleriyle birlikte yaşayacak ve çalışacak.

Axiom'un ilk iki mürettebatlı görevinde yer alan çalışmaların büyük bir kısmı, insanlı uzay uçuşu ve mikro yerçekimi ortamlarında yaşanabilirliğe odaklanmıştı. Bu eğilimin şimdiki görevde de devam etmesi bekleniyor.

Ax-3 ekibinin araştırmaları, uzay içi inşaat ve montajlara yönelik çıkarımlar içeren, yüksek mukavemetli alaşımlarla yapılan robotik deneyleri içerecek.

Son olarak; fizik, biyoloji ve mikro yerçekimine ilişkin daha birçok araştırma yürütülecek.