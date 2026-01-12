iPhone'da gizli mesajlaşma tekniği ifşa oldu! İşte o yöntem...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

iPhone kullanıcıları arasında son günlerde hızla yayılan “gizli mesajlaşma” yöntemi dikkat çekti.

iOS cihazlarda doğrudan bir mesajlaşma uygulaması kullanılmadan, Notlar uygulaması üzerinden ortak bir not oluşturularak iki kişi arasında yazışma yapılabilmesi, gündem oldu.

Tarafların aynı notu karşılıklı olarak düzenlemesi sayesinde mesajlar anlık şekilde görülürken, yazılan içerikler istenildiğinde silinerek sohbet iz bırakmadan devam ettirilebiliyor.

Bu yöntem, hem pratikliği hem de fark edilmesi zor olması nedeniyle kullanıcıları şaşırttı.

İŞTE YÖNTEMİ

iPhone’unuzda Notlar uygulamasına gidin.

Paylaşmak istediğiniz notu açın.

Paylaş düğmesi simgesine dokunun, Ortak Çalış’a dokunun, Kopya Gönder’e dokunun, sonra notunuzun nasıl gönderileceğini seçin.

Kişileri iCloud’daki bir notun veya not klasörünün üzerinde gerçek zamanlı olarak ortak çalışmaya da davet edebilirsiniz. Bu durumda herkes en son değişiklikleri görür.