Apple dertli: iPhone kullanıcıları iOS 26'ya geçmek istemiyor

- Apple'ın iOS 26 işletim sistemi, beklenenden düşük bir benimsenme oranı yaşıyor.
- StatCounter verilerine göre, dünya genelinde yalnızca yüzde 15-16'lık bir kullanım oranı mevcut.
- Kullanıcıların tereddüdü ve eski sürümlerin güvenlik desteği alması bu durumu etkiliyor.
iOS 26'nın piyasaya sürülmesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen iPhone kullanıcıları arasındaki benimsenme oranı, şaşırtıcı derecede düşük kaldı.
StatCounter tarafından yayınlanan Ocak 2026 verileri, dünya genelindeki aktif iPhone'ların yalnızca yüzde 15 ila 16'sının yeni sürümü kullandığını ortaya koydu.
KULLANICILARIN ÇOĞU HALA iOS 18 KULLANIYOR
Verilere göre cihazların yüzde 60'ından fazlası, hala iOS 18 sürümünde kalmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde iOS 18'in kullanım oranı yüzde 63 seviyesindeyken iOS 26'nın şu anki performansı önceki sürümlerin dörtte birinden daha düşük görünüyor.
Yükseltme konusundaki bu tereddüdün arkasında, "Liquid Glass" adı verilen yeni yarı saydam tasarımın aldığı karışık yorumların yattığı düşünülüyor.
Ayrıca Apple'ın eski işletim sistemlerine güvenlik desteği sunmaya devam etmesi, kullanıcıların güncelleme yapma baskısını ortadan kaldırarak eski sürümde kalmalarını kolaylaştırıyor.