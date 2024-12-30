Altın kaplama Huawei Mate XT Ultimate satışa çıktı: İşte fiyatı

Haber Merkezi

Caviar, daha önce 24 ayar altın kaplama Huawei Mate XT Ultimate modelini tanıtmıştı. Şirket şimdi de 18 ayar altından yapılmış özel bir versiyonunu üretti.

18 AYAR ALTIN GÖVDE

Caviar'ın yeni Huawei Mate XT Ultimate modeli, tamamen 18 ayar altından üretildi. Yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki telefon, 100 bin dolarlık fiyatıyla da dikkat çekiyor.

SADECE BİR ADET ÜRETİLDİ

Bu özel Huawei Mate XT Ultimate modeli, ABD'deki tek bir müşteri için üretildi ve Caviar'ın web sitesinde listelenmiyor.

Caviar, 24 ayar altın kaplama Huawei Mate XT Ultimate modelini de satışa sunuyor. Bu modelin fiyatı ise yaklaşık 17 bin dolar.

HUAWEI MATE XT ULTİMATE'İN ÖZELLİKLERİ

Huawei Mate XT Ultimate, katlanabilir bir telefon ve yaklaşık 300 gram ağırlığında. Normal versiyonunun fiyatı 2 bin 700 dolar civarında.

Huawei, bu telefonu 2025 yılında uluslararası pazarlarda da satışa sunmayı planlıyor.

Caviar gibi şirketler, lüks ve teknolojiyi bir araya getirerek özel telefonlar üretiyor. Bu telefonlar, genellikle yüksek fiyat etiketleriyle satılıyor ve statü sembolü olarak görülüyor.