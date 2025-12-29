AMD ve NVIDIA yeni yılı bekliyor: Ekran kartı fiyatları uçuşa geçecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Board Channels tarafından yayınlanan yeni bir rapor, ekran kartı pazarında 2026 yılı itibarıyla ciddi fiyat artışlarının yaşanacağını ortaya koydu.

AMD ve NVIDIA'nın artan üretim maliyetlerini gerekçe göstererek ürünlerine arka arkaya zam yapması bekleniyor.

ZAMLAR OCAK VE ŞUBAT AYINDA BAŞLIYOR

Rapora göre AMD cephesinde fiyat artışları Ocak 2026'da başlarken, NVIDIA tarafındaki zamların Şubat ayında devreye girmesi öngörülüyor.

Sektör kaynakları, bu artışların tek seferlik olmayacağını ve takip eden aylarda da düzenli olarak devam edeceğini belirtiyor.

DONANIM MALİYETLERİ FİYATLARI KATLIYOR

Özellikle VRAM ve DRAM modüllerindeki maliyetlerin üç ila dört katına çıkması, üreticileri fiyat artışına zorlayan en önemli etken.

Bir ekran kartının toplam maliyetinin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan bu bileşenlerdeki artış, son kullanıcı fiyatlarını ikiye katlayabilir.

RTX 5090 İÇİN REKOR FİYAT BEKLENTİSİ

Mevcut piyasa koşullarında AMD'nin RX 9000 serisi ve NVIDIA'nın RTX 50 serisi kartlarının önerilen satış fiyatlarının çok üzerine çıkması bekleniyor.

Hatta bazı analizler, üst seviye RTX 5090 modelinin karaborsa ve maliyet etkisiyle 5000 dolar seviyelerine kadar tırmanabileceğini öngörüyor.