WhatsApp desteği bitiyor: İşte 2026’da çalışmayacak 20 telefon modeli

- WhatsApp, 2026'da belirli eski Android ve iPhone modellerine desteği kesecek.
- Bu cihazlar arasında iPhone 5, Samsung Galaxy S3 ve Sony Xperia Z2 gibi modeller bulunuyor.
- Bu değişiklikle eski telefonlarda WhatsApp'ın temel işlevleri çalışmayacak.
Akıllı telefon dünyasında yaşanan hızlı değişim, popüler uygulamaların eski cihazlara veda etmesine neden oluyor.
Son yıllarda birçok uygulama, güncelleme ve güvenlik gereksinimleri nedeniyle eski telefonlara desteğini sonlandırırken, bu listeye WhatsApp da bir kez daha ekleniyor.
1 Ocak 2026 itibarıyla WhatsApp’ın hem Android hem de iOS tarafında bazı eski modellere desteği kesilecek.
Bu telefonlarda WhatsApp açılmayacak, mesaj gönderme ve alma gibi temel işlevler kullanılamayacak.
İşte WhatsApp desteği bitecek olan telefon modelleri:
2026’DA WHATSAPP DESTEĞİ KESİLECEK TELEFONLAR
iPhone 5
iPhone 5c
iPhone 5S
iPhone 6
iPhone 6 Plus
Samsung Galaxy S3 & S4 & S5
Samsung Galaxy Note 2 & Note 3
Samsung Galaxy Ace 3
Samsung Galaxy S4 Mini
Samsung Galaxy Trend
Samsung Galaxy J2
Sony Xperia Z2
Sony Xperia Z3
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend D2
LG Optimus L3 II
LG Optimus L5 II
LG Optimus F5
LG Optimus L7 II