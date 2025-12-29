WhatsApp desteği bitiyor: İşte 2026’da çalışmayacak 20 telefon modeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akıllı telefon dünyasında yaşanan hızlı değişim, popüler uygulamaların eski cihazlara veda etmesine neden oluyor.

Son yıllarda birçok uygulama, güncelleme ve güvenlik gereksinimleri nedeniyle eski telefonlara desteğini sonlandırırken, bu listeye WhatsApp da bir kez daha ekleniyor.

1 Ocak 2026 itibarıyla WhatsApp’ın hem Android hem de iOS tarafında bazı eski modellere desteği kesilecek.

Bu telefonlarda WhatsApp açılmayacak, mesaj gönderme ve alma gibi temel işlevler kullanılamayacak.

İşte WhatsApp desteği bitecek olan telefon modelleri:

2026’DA WHATSAPP DESTEĞİ KESİLECEK TELEFONLAR

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung Galaxy S3 & S4 & S5

Samsung Galaxy Note 2 & Note 3

Samsung Galaxy Ace 3

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Trend

Samsung Galaxy J2

Sony Xperia Z2

Sony Xperia Z3

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG Optimus L3 II

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L7 II