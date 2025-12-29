Samsung Galaxy S26 serisi uydu üzerinden sesli görüşme özelliği ile satışa çıkabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung'un 2nm teknolojisiyle üretilen ilk işlemcisi Exynos 2600 hakkındaki detaylar netleşirken, bu güçlü paketin iletişim ayağını oluşturacak yeni modem de gün yüzüne çıktı.

Şirketin geliştirdiği Exynos Modem 5410, geleceğin amiral gemisi cihazlarında iletişim standartlarını yeniden belirlemeyi hedefliyor.

GELİŞMİŞ UYDU İLETİŞİMİ GELİYOR

Bu yeni modem, LTE DTC, NB IoT NTN ve NR NTN teknolojilerini tek bir çip üzerinde birleştirerek kesintisiz bağlantı sunmayı amaçlıyor.

Özellikle LTE DTC özelliği, uydu üzerinden doğrudan hücresel sesli iletişim gibi kritik yetenekler vaat ederek sektörde büyük bir ilgi uyandırıyor.

Gelişmiş 4nm EUV süreciyle üretilen modem, 14,79 Gbps'ye varan tepe indirme hızlarına ulaşarak performans sınırlarını zorluyor.

3GPP Release 17 standardına dayanan donanım, hem sub-6GHz hem de mmWave frekansları üzerinden 5G NR çift bağlantı desteği sunuyor.

GALAXY S26 VE FLIP8 İDDİALARI

Henüz resmi bir doğrulama yapılmasa da, şirketin en üst düzey modemi olan bu parçanın yakında çıkacak Galaxy Z Flip8 ve Galaxy S26 ailesine güç vereceği konuşuluyor.

Eğer yeni seri gelişmiş uydu bağlantısı özellikleriyle piyasaya sürülürse, bu teknolojik altyapının arkasında Exynos Modem 5410'un yer alması muhtemel.