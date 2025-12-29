YouTube'u bekleyen büyük tehlike: Yapay zeka çöplüğüne dönüşüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Video oluşturma ve düzenleme platformu Kapwing, YouTube üzerindeki güncel içerik akışını mercek altına alarak endişe verici verilere ulaştı.

Yapılan incelemeye göre, platformda yeni hesap açan kullanıcılara gösterilen Shorts videolarının yüzde 33'e varan kısmı, yapay zeka tarafından üretilen ve "beyin çürümesi" olarak adlandırılan çöp içeriklerden oluşuyor.

OTOMATİK İÇERİKLER MİLYONLAR KAZANDIRIYOR

Bu videolar yaratıcı bir değer taşımayan, genellikle tuhaf ve sadece absürt uyaranlarla izleyicinin dikkatini çekmek için tasarlanmış otomatik kliplerden meydana geliyor.

Ancak bu niteliksiz üretim modeli, Hindistan'daki "Bandar Apna Dost" gibi kanallara yılda tahmini dört milyon dolar kazandıracak kadar karlı bir işe dönüşmüş durumda.

EMEK VEREN YAYINCILARIN ZORLU SINAVI

Profesyonel içerik üreticileri bir video için haftalarca araştırma ve kurgu yaparken, algoritmaların saniyeler içinde ürettiği bu özensiz içerikler platformu domine ediyor.

Almanya'daki kullanıcılar da bu durumdan etkileniyor; ülkedeki yapay zeka kanalları toplamda 1,23 milyar görüntüleme alarak küresel çapta en çok tüketim yapan pazarlar arasında yer alıyor.

YouTube yönetimi üretken yapay zekayı inovasyon olarak görse de reklam verenler, markalarının anlamsız içeriklerin yanında görünmesi durumunda platformdan çekilmekle tehdit ediyor.

Otomatik üretilen bu dijital gürültünün insan yaratıcılığını bastırması, sistemin kendi verimliliği altında boğulmasına ve kullanıcının güvenini kaybetmesine yol açabilir.