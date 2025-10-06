Amerika'nın ilk ticari LiFi sistemi New York'ta kullanıma sunuldu

Hindistan'ın Gujarat merkezli şirketi Nav Wireless Technologies, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk ticari LiFi sistemini New York'taki Silicon Harlem'de kurduğunu duyurdu.

Bu hamle, Wi-Fi'ye alternatif olarak görülen ışık tabanlı internet teknolojisi için önemli bir adım niteliği taşıyor.

LIFI NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR

LiFi (Light Fidelity), veri aktarımı için radyo dalgaları yerine görünür ışığı kullanan bir teknolojidir.

Bu yöntem, daha az elektromanyetik parazit ve teorik olarak daha güvenli bağlantılar anlamına geliyor.

Nav Wireless, patentli LiFi teknolojisinin normal Wi-Fi'ye kıyasla daha hızlı ve parazitsiz bir internet sunduğunu iddia ediyor.

HEDEF HASSAS KURUMLAR

Şirket, bu teknolojiyi New York'un ötesine taşıyarak devlet daireleri, hastaneler, savunma tesisleri ve bankalar gibi alanlarda kullanmayı hedefliyor.

LiFi, özellikle Wi-Fi'nin sorun yaşadığı veya yeterince güvenli olmadığı yerler için akıllı bir yükseltme olarak konumlandırılıyor.