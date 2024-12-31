Samsung Galaxy S25 serisine hayat kurtaracak bir özellik geliyor

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Samsung, Galaxy S25 serisinde hayat kurtarıcı bir özellik olan kaza algılama özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Sızdırılan dosyalar, Galaxy S25 serisinde Araba Kazası Algılama Uyanma sensörünün bulunduğunu gösteriyor.

KAZA ALGILAMA SENSÖRÜ

Galaxy S25 Ultra'dan sızdırılan dosyalar, "Araba Kazası Algılama Uyanma" sensörünün varlığını ortaya koyuyor.

Bu sensör, bir kaza anında cihazın çeşitli sensörlerinden gelen verileri analiz ederek çarpışmayı algılayabiliyor.

NASIL ÇALIŞIYOR

Kaza algılama özelliği, bir kaza durumunda otomatik olarak acil servisleri arayabiliyor. Bu özellik, özellikle kaza sonrası sürücünün bilinçsiz olduğu veya telefonuna ulaşamadığı durumlarda hayat kurtarıcı olabilir.

DAHA ÖNCE DE DENENMİŞTİ

Samsung, daha önce Galaxy S24 ve Z Fold 5 gibi telefonlarında da kaza algılama sensörü kullanmıştı. Ancak, bu sensörler hiçbir zaman aktif hale getirilmemişti.

Samsung, kaza algılama özelliğini gelecekteki Galaxy modellerinde de kullanabilir. Bu özellik, özellikle güvenlik konusunda endişeli olan kullanıcılar için önemli bir tercih sebebi olabilir.