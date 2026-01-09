TT Ventures girişimleri CES fuarında: Ebubekir Şahin'den Türk girişimcilere özel ilgi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel pazarın yol haritasını belirleyen ve dünya devlerine ileri teknoloji ürünleriyle ev sahipliği yapan CES (Consumer Electronics Show), Las Vegas'ta 6-9 Ocak 2026 tarihleri arasında "AI Her Yerde" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Her yıl girişimleri, teknoloji devlerini ve yatırım fonlarını aynı zeminde buluşturan fuarda Türk girişimler de yerlerini alıyor.

TT Ventures girişimleri de bu kapsamda küresel pazarın yol haritasını belirleyen ve dünya devlerine ileri teknoloji ürünleriyle ev sahipliği yapan CES 2026'da teknoloji şirketleri ve küresel yatırımcı ekosistemi ile buluştu.

TT Ventures'ın desteklediği Macellan yerli girişimi de fuarda yer aldı.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin de fuar alanındaydı.

GENÇ YERLİ GİRİŞİMCİLERE ÖZEL İLGİ

Şahin, Türkiye’nin teknoloji alanındaki öncü isimlerinden Macellan ile yakından ilgilendi.

Küresel fuarlarda dev şirket yöneticilerinin genellikle sadece büyük ölçekli partnerlerle temas kurmasının aksine Ebubekir Şahin, yerli girişimlerle kurduğu samimi diyalogla dikkat çekti.

Macellan kurucuları Göktürk Yetim ve Faruk Sarı ile gerçekleştirdiği görüşmede Ebubekir Şahin; Türk Telekom’un startupların kalkınmasında bir katalizör olma misyonunu önceliklendirdiklerini belirtti.

TÜRK GİRİŞİMCİLERE TÜRK TELEKOM DESTEĞİ

Türk girişimlerinin Türk Telekom ailesinin gücünü arkalarına alarak küresel pazarda daha güçlü rekabet etmelerini destekleyeceklerini ifade etti.

Halihazırda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Turcorn Adayları" programında yer alan Macellan, bir yazılım ihracatçısı olmanın ötesinde, kendi geliştirdiği teknolojilerle katma değer üreten bir teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

100 milyon USD değerleme üzerinde çalışmalarını sürdüren şirket; uzman kadrosuyla filo yönetiminden araç takip sistemlerine, dijital arşiv ve biyometrik imzadan parçalı sanat yatırım platformu ve dijital cüzdan tabanlı Superapp çözümlerine kadar geniş bir yelpazede güçlü ürünler sunuyor.

"KÖPRÜ ROLÜ ÜSTLENİYORUZ"

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Şahin, "Hızlandırma programımız TT Ventures PİLOT ile 10 yılı aşkın süredir desteklediğimiz girişimlere mentörlük, nakit desteği, ofis ve altyapı desteği, geniş müşteri ağımıza erişim gibi önemli faydalar sağlıyoruz. Silikon Vadisi'ndeki ofisimiz ve güçlü iş bağlantılarımızla yerli girişimleri küresel ölçekte büyüyebilecekleri uluslararası ekosistemle buluşturan bir köprü rolü üstleniyoruz." dedi.

131 GİRİŞİME 3,2 MİLYON DOLAR DESTEK

Şahin, TT Ventures'ın erken aşama hızlandırma programı PİLOT ile bugüne kadar mezun olan 131 girişime toplamda 3,2 milyon dolarlık nakit ve yatırım desteği sağladıklarının altını çizdi.

Bu girişimlerden 78'inin yerli ve yabancı yatırımcılardan toplam 58 milyon dolarlık yatırım aldığını belirten Şahin, PİLOT mezunu girişimlerin portföy değerinin 600 milyon doları aştığını vurguladı.

TT Ventures ile toplamda 38 girişime yatırım yaptıklarına işaret eden Şahin, şunları kaydetti: