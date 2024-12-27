Analistler iOS'un Android'den daha fazla saldırıya açık olduğunu ortaya koydu

Haber Merkezi

Apple ürünleri, genellikle Android cihazlara göre daha güvenli olarak kabul edilir.

Ancak yeni bir araştırma, bu algıyı yıkarak iOS cihazlarının Android cihazlara göre daha fazla siber saldırıya maruz kaldığını ortaya koydu.

KİMLİK AVI SALDIRILARI ARTIYOR

iOS cihazlarının yüzde 19'u, Android cihazlarının ise yüzde 10,9'u kimlik avı saldırılarına maruz kalıyor.

Bu saldırılar, genellikle e-posta yoluyla gerçekleştiriliyor ve kullanıcıların kişisel bilgilerini çalmayı hedefliyor.

YAPAY ZEKA VE KİMLİK AVI

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesi, kimlik avı saldırılarının daha da karmaşık hale gelmesine neden olabilir.

Yapay zeka, saldırganların daha gerçekçi ve ikna edici e-postalar ve mesajlar oluşturmasına yardımcı olabilir.

Apple, kullanıcı gizliliği konusunda hassas olduğunu iddia etse de Apple ürünleri Android cihazlara göre daha fazla saldırıya açık olabilir. Ayrıca, Apple'ın kullanıcı verilerini yetkililerle paylaşma oranı da Android'den daha yüksek.

Apple cihazları, kapalı ekosistemleri nedeniyle daha güvenli olarak görülse de son dönemde bazı güvenlik açıkları tespit edildi.

AB'nin Apple'ı üçüncü taraf uygulama mağazalarına ve yan yüklemeye izin vermeye zorlaması, iOS cihazlarının güvenliğini daha da azaltabilir.