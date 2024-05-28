Android 15 güncellemesi alacak OPPO modelleri belli oldu

Android 14’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 15 çalışmalarına hız vermiş durumda.
Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 15, yıl bitmeden bazı akıllı telefonlara sunulacak.
Android 15 güncellemesinin geliştirici ön izleme sürümü 17 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştı. Kararlı sürümün ise yıl sonuna doğru telefonlara ulaşması bekleniyor.
Android 15 alacak OPPO modelleri
OPPO, 2023 ve sonrasında piyasaya sürülen amiral gemisi telefonları için dört Android sürümü yayınlama sözü vermişti.
2023'ten önce piyasaya sürülen amiral gemisi cihazlar ise üç Android güncellemesi alacak.
Bazı uygun fiyatlı A serisi telefonlar iki büyük işletim sistemi güncellemesi alırken, çoğu yalnızca bir güncelleme alacak.
Tüm bu bilgiler doğrultusunda, Android 15 güncellemesi alması beklenen OPPO modelleri şu şekilde:
Oppo Find X7
Oppo Find X7 Ultra
Oppo Find X6
Oppo Find X6 Pro
Oppo Find X5
Oppo Find X5 Pro
Oppo Find N3
Oppo Find N3 Flip
Oppo Find N2
Oppo Find N2 Flip
Oppo Reno 12
Oppo Reno 12 Pro
Oppo Reno 11
Oppo Reno 11F
Oppo Reno 11 Pro
Oppo Reno 10
Oppo Reno 10 Pro
Oppo Reno 10 Pro+
Oppo Reno 9
Oppo Reno 9 Pro
Oppo Reno 9 Pro+
Oppo Reno 8T
Oppo Reno 8T 5G
Oppo K12
Oppo K12x
Oppo K11
Oppo K11x
Oppo F25 Pro
Oppo F23
Oppo A3 Pro
Oppo A1 Pro
Oppo A79
Oppo A60
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