Android 15 güncellemesi alacak OPPO modelleri belli oldu Android 15 güncellemesi alacak Oppo modellerinin listesine yakından bakıyoruz. İşte güncellemeyi alacak telefon modelleri...

ensonhaber.com

Android 14’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 15 çalışmalarına hız vermiş durumda.

Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 15, yıl bitmeden bazı akıllı telefonlara sunulacak.

Android 15 güncellemesinin geliştirici ön izleme sürümü 17 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştı. Kararlı sürümün ise yıl sonuna doğru telefonlara ulaşması bekleniyor.

Android 15 alacak OPPO modelleri

OPPO, 2023 ve sonrasında piyasaya sürülen amiral gemisi telefonları için dört Android sürümü yayınlama sözü vermişti.

2023'ten önce piyasaya sürülen amiral gemisi cihazlar ise üç Android güncellemesi alacak.

Bazı uygun fiyatlı A serisi telefonlar iki büyük işletim sistemi güncellemesi alırken, çoğu yalnızca bir güncelleme alacak.

Tüm bu bilgiler doğrultusunda, Android 15 güncellemesi alması beklenen OPPO modelleri şu şekilde:

Oppo Find X7

Oppo Find X7 Ultra

Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Oppo Reno 12

Oppo Reno 12 Pro

Oppo Reno 11

Oppo Reno 11F

Oppo Reno 11 Pro

Oppo Reno 10

Oppo Reno 10 Pro

Oppo Reno 10 Pro+

Oppo Reno 9

Oppo Reno 9 Pro

Oppo Reno 9 Pro+

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 8T 5G

Oppo K12

Oppo K12x

Oppo K11

Oppo K11x

Oppo F25 Pro

Oppo F23

Oppo A3 Pro

Oppo A1 Pro

Oppo A79

Oppo A60