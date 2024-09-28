Android 15 tabanlı ColorOS 15 yakında geliyor: İşte güncelleme alacak telefonlar

OPPO, Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile akıllı telefon deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.
Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, daha akıcı bir performans, kişiselleştirilebilir bir kullanıcı arayüzü ve gelişmiş kamera özellikleri gibi birçok yeniliğe kavuşacak.
Özellikle yeni nesil yapay zeka destekli asistan, kullanıcıların günlük işlerini daha kolay halletmelerine yardımcı olacak.
ColorOS 15, Find X7 serisi ve OnePlus 12 gibi amiral gemisi modellerinin yanı sıra, daha önceki bazı orta segment cihazlara da gelecek.
COLOROS 15 NE ZAMAN GELECEK
Yeni yaptığı paylaşımda Oppo, bu yılki Oppo Developer Conference etkinliğinin 17 Ekim'de düzenleyeceğini duyurdu.
Bu etkinlikte ise merakla beklenen ColorOS 15 ara yüzünün tanıtılması bekleniyor.
Buna göre Find X8, Find X8 Pro, and Find X8 Pro Satellite modellerinden oluşacak Find X8 serisi, yeni sürümle gelen ilk telefonlar olacak.
Güncelleme, Find X8 serisinin ardından ilk olarak Find X7, X6, X5 modellerine ulaşacak.
Daha sonrasında ise Oppo Reno 12, 11, 10, 9 8 modellerine ek olarak daha uygun fiyatlı "A", "K" ve "F" modelleri güncellemeye kavuşacak.
COLOROS 15 İLE HANGİ ÖZELLİKLER GELECEK
Saati istediğiniz yere taşıyın, favori fontunuzu seçin ve kullanışlı widget'larla ekranınızı kişiselleştirin.
Katmanlı derinlik duvar kağıtları ve akıcı animasyonlarla kilit ekranınız her zaman canlı ve çekici görünecek.
Yenilenen Kontrol Merkezi ile Wi-Fi ve Bluetooth düğmeleri büyütülerek erişim kolaylaştırıldı.
Yeni simgeler ve duvar kağıtları, kontrol merkezine modern bir görünüm kazandırdı.
Hırsızlık tespit kilidi ile cihazınız çalındığında verilerinizi korumak için otomatik olarak kilitlenecek.
Uydu bağlantı desteği sayesinde, şebeke erişiminin olmadığı yerlerde bile bağlantıda kalabileceksiniz.
Kullanmadığınız uygulamaları arşivleyerek depolama alanından tasarruf edebileceksiniz.
COLOROS 15 ALACAK OPPO MODELLERİ
Oppo Find X7
Oppo Find X7 Ultra
Oppo Find X6
Oppo Find X6 Pro
Oppo Find X5
Oppo Find X5 Pro
Oppo Find N3
Oppo Find N3 Flip
Oppo Find N2
Oppo Find N2 Flip
Oppo Reno 12
Oppo Reno 12 Pro
Oppo Reno 12F
Oppo Reno 12F 4G
Oppo Reno 11
Oppo Reno 11F
Oppo Reno 11 Pro
Oppo Reno 10
Oppo Reno 10 Pro
Oppo Reno 10 Pro+
Oppo Reno 9
Oppo Reno 9 Pro
Oppo Reno 9 Pro+
Oppo Reno 8T
Oppo Reno 8T 5G
Oppo K12
Oppo K12x
Oppo K11
Oppo K11x
Oppo F27
Oppo F27 Pro+
Oppo F25 Pro
Oppo F23
Oppo A3
Oppo A3 4G
Oppo A3x
Oppo A3x 4G
Oppo A3 Pro
Oppo A1 Pro
Oppo A79
Oppo A60
COLOROS 15 ALACAK ONEPLUS MODELLERİ
OnePlus 12
OnePlus 11
OnePlus 10 Pro
OnePlus Ace 3 Pro
OnePlus Ace 3V
OnePlus Ace 3
OnePlus Ace 2 Pro
OnePlus Ace 2V
OnePlus Ace 2
OnePlus Ace Pro
OnePlus Ace Racing
OnePlus Ace
OnePlus Nord CE 4
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