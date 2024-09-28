Android 15 tabanlı ColorOS 15 yakında geliyor: İşte güncelleme alacak telefonlar Android 15 tabanlı ColorOS 15 güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu. Güncelleme alacak Oppo ve OnePlus modellerini listeledik.

Haber Merkezi

OPPO, Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile akıllı telefon deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, daha akıcı bir performans, kişiselleştirilebilir bir kullanıcı arayüzü ve gelişmiş kamera özellikleri gibi birçok yeniliğe kavuşacak.

Özellikle yeni nesil yapay zeka destekli asistan, kullanıcıların günlük işlerini daha kolay halletmelerine yardımcı olacak.

ColorOS 15, Find X7 serisi ve OnePlus 12 gibi amiral gemisi modellerinin yanı sıra, daha önceki bazı orta segment cihazlara da gelecek.

COLOROS 15 NE ZAMAN GELECEK

Yeni yaptığı paylaşımda Oppo, bu yılki Oppo Developer Conference etkinliğinin 17 Ekim'de düzenleyeceğini duyurdu.

Bu etkinlikte ise merakla beklenen ColorOS 15 ara yüzünün tanıtılması bekleniyor.

Buna göre Find X8, Find X8 Pro, and Find X8 Pro Satellite modellerinden oluşacak Find X8 serisi, yeni sürümle gelen ilk telefonlar olacak.

Güncelleme, Find X8 serisinin ardından ilk olarak Find X7, X6, X5 modellerine ulaşacak.

Daha sonrasında ise Oppo Reno 12, 11, 10, 9 8 modellerine ek olarak daha uygun fiyatlı "A", "K" ve "F" modelleri güncellemeye kavuşacak.

COLOROS 15 İLE HANGİ ÖZELLİKLER GELECEK

Saati istediğiniz yere taşıyın, favori fontunuzu seçin ve kullanışlı widget'larla ekranınızı kişiselleştirin.

Katmanlı derinlik duvar kağıtları ve akıcı animasyonlarla kilit ekranınız her zaman canlı ve çekici görünecek.

Yenilenen Kontrol Merkezi ile Wi-Fi ve Bluetooth düğmeleri büyütülerek erişim kolaylaştırıldı.

Yeni simgeler ve duvar kağıtları, kontrol merkezine modern bir görünüm kazandırdı.

Hırsızlık tespit kilidi ile cihazınız çalındığında verilerinizi korumak için otomatik olarak kilitlenecek.

Uydu bağlantı desteği sayesinde, şebeke erişiminin olmadığı yerlerde bile bağlantıda kalabileceksiniz.

Kullanmadığınız uygulamaları arşivleyerek depolama alanından tasarruf edebileceksiniz.

COLOROS 15 ALACAK OPPO MODELLERİ

Oppo Find X7

Oppo Find X7 Ultra

Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Oppo Reno 12

Oppo Reno 12 Pro

Oppo Reno 12F

Oppo Reno 12F 4G

Oppo Reno 11

Oppo Reno 11F

Oppo Reno 11 Pro

Oppo Reno 10

Oppo Reno 10 Pro

Oppo Reno 10 Pro+

Oppo Reno 9

Oppo Reno 9 Pro

Oppo Reno 9 Pro+

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 8T 5G

Oppo K12

Oppo K12x

Oppo K11

Oppo K11x

Oppo F27

Oppo F27 Pro+

Oppo F25 Pro

Oppo F23

Oppo A3

Oppo A3 4G

Oppo A3x

Oppo A3x 4G

Oppo A3 Pro

Oppo A1 Pro

Oppo A79

Oppo A60

COLOROS 15 ALACAK ONEPLUS MODELLERİ

OnePlus 12

OnePlus 11

OnePlus 10 Pro

OnePlus Ace 3 Pro

OnePlus Ace 3V

OnePlus Ace 3

OnePlus Ace 2 Pro

OnePlus Ace 2V

OnePlus Ace 2

OnePlus Ace Pro

OnePlus Ace Racing

OnePlus Ace

OnePlus Nord CE 4