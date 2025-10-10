Android 16 almayacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Android 16 tabanlı yeni nesil arayüzü HyperOS 3'ün dağıtımına hazırlanırken, bu büyük güncellemeden mahrum kalacak modelleri de netleştirdi.

Açıklanan liste, markanın amiral gemisi sınıfında yer alan bazı popüler cihazları da kapsıyor.

ANDROID 16 GÜNCELLEMESİ ALMAYACAK XIAOMI MODELLERİ

Xiaomi'den gelen bilgilere göre, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini almayacak modeller arasında Xiaomi 12X, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 11T serisi ve Mi 11 serisi gibi öne çıkan cihazlar bulunuyor.

Ayrıca, katlanabilir modellerden Mi Mix Fold, Mix 4 ve Civi serisi de büyük güncellemelerden artık faydalanamayacak.

LİSTEDEKİ REDMI VE POCO MODELLERİ

Redmi tarafında ise Note 12 ve Note 13 serilerinin çeşitli modelleri, K50 Ultra, K60 ve giriş seviyesi Redmi 12 serisi Android 16'ya yükseltilmeyecek.

Popüler alt marka Poco'da ise F4 serisi, X5 serisi, M5 ve M6 serilerinin yanı sıra C serisinden de birçok modelin güncelleme desteğinin sona erdiği belirtiliyor.

GÜNCELLEME ALMAYACAK TÜM MODELLER

Xiaomi:

Xiaomi 11i serisi

Xiaomi 12X

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T serisi

Xiaomi Mi 11 Lite NE

Xiaomi Mi 11X serisi

Xiaomi Mi 11 serisi

Xiaomi Mi Mix Fold

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Pad 5 serisi

Xiaomi Civi

Redmi:

Redmi 12 serisi

Redmi 12C

Redmi A2 serisi

Redmi 12 5G

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi Note 12R

Redmi Note 12S

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 13 serisi

Poco:

POCO C71

POCO C75

POCO M6 serisi

POCO C65

POCO C51

POCO C55

POCO X5 serisi

POCO X4 GT serisi

POCO M5 serisi

POCO F4 serisi

POCO F4 GT

POCO M4