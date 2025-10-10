Android 16 almayacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Android 16 tabanlı yeni nesil arayüzü HyperOS 3'ün dağıtımına hazırlanırken, bu büyük güncellemeden mahrum kalacak modelleri de netleştirdi.
Açıklanan liste, markanın amiral gemisi sınıfında yer alan bazı popüler cihazları da kapsıyor.
ANDROID 16 GÜNCELLEMESİ ALMAYACAK XIAOMI MODELLERİ
Xiaomi'den gelen bilgilere göre, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini almayacak modeller arasında Xiaomi 12X, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 11T serisi ve Mi 11 serisi gibi öne çıkan cihazlar bulunuyor.
Ayrıca, katlanabilir modellerden Mi Mix Fold, Mix 4 ve Civi serisi de büyük güncellemelerden artık faydalanamayacak.
LİSTEDEKİ REDMI VE POCO MODELLERİ
Redmi tarafında ise Note 12 ve Note 13 serilerinin çeşitli modelleri, K50 Ultra, K60 ve giriş seviyesi Redmi 12 serisi Android 16'ya yükseltilmeyecek.
Popüler alt marka Poco'da ise F4 serisi, X5 serisi, M5 ve M6 serilerinin yanı sıra C serisinden de birçok modelin güncelleme desteğinin sona erdiği belirtiliyor.
GÜNCELLEME ALMAYACAK TÜM MODELLER
Xiaomi:
Xiaomi 11i serisi
Xiaomi 12X
Xiaomi Mi 11 LE
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 11T serisi
Xiaomi Mi 11 Lite NE
Xiaomi Mi 11X serisi
Xiaomi Mi 11 serisi
Xiaomi Mi Mix Fold
Xiaomi Mix 4
Xiaomi Pad 5 serisi
Xiaomi Civi
Redmi:
Redmi 12 serisi
Redmi 12C
Redmi A2 serisi
Redmi 12 5G
Redmi K50 Ultra
Redmi K60
Redmi Note 12 4G
Redmi Note 12 NFC 4G
Redmi Note 12R
Redmi Note 12S
Redmi Note 12T Pro
Redmi Note 12 Turbo
Redmi Note 13 serisi
Poco:
POCO C71
POCO C75
POCO M6 serisi
POCO C65
POCO C51
POCO C55
POCO X5 serisi
POCO X4 GT serisi
POCO M5 serisi
POCO F4 serisi
POCO F4 GT
POCO M4