Android 16, düşük ışıkta fotoğraf kalitesini artıracak

Haber Merkezi

Google, Android 16 ile birlikte Gece Modu Göstergesi API'sini kullanıma sunuyor. Bu API, uygulamaların düşük ışıkta otomatik olarak Gece Modu'nu etkinleştirmesini sağlayarak daha kaliteli fotoğraflar çekilmesini mümkün kılıyor.

GECE MODU GÖSTERGESİ API'SI

Gece Modu Göstergesi API'si, Instagram, Snapchat ve Facebook gibi uygulamaların düşük ışık koşullarını algılamasını ve kamera ayarlarını otomatik olarak optimize etmesini sağlıyor.

Bu sayede, kullanıcılar karanlık ortamlarda bile daha net ve parlak fotoğraflar çekebilecekler.

INSTAGRAM'DA KULLANIMA SUNULDU

Instagram, bu özelliği Pixel 6 ve daha yeni Pixel telefonları, Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 gibi cihazlarda kullanıma sundu.

Instagram, bu cihazlarda düşük ışık algıladığında Gece Modu'nun kullanılabilir olduğunu bildiren bir ay simgesi gösteriyor.

Android 16'daki Gece Modu Göstergesi API'si, Kamera Uzantıları çerçevesinin bir parçası olarak sunuluyor.

Bu çerçeve, uygulamaların Portre Bokeh ve Yüz Rötuşlama gibi cihazın kamera özelliklerini kullanmasını sağlıyor.

DİĞER YENİLİKLER

Android 16, "birleştirilmiş bildirimler" gibi başka yeni özellikler de sunacak. Ayrıca, Google, Pixel 6, 7 serisi ve Pixel Fold için 5 yıla kadar işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi desteği sağlayacak.