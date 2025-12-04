Android 16 güncellendi: İşte telefonlara gelen yenilikler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google, Android 16 kullanıcıları için geliştirdiği ve telefon kullanımını kolaylaştırmayı hedefleyen yeni güncelleme paketini resmen duyurdu.

Yapay zeka teknolojilerinden beslenen bu özellikler, kullanıcılara çok daha kişisel ve organize bir deneyim vadediyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ BİLDİRİM YÖNETİMİ

Yeni güncelleme sayesinde kullanıcılar, gelen uzun bildirimleri ve grup mesajlarını yapay zeka tarafından oluşturulan özetler halinde görüntüleyebilecek.

Sistem ayrıca bildirimleri otomatik olarak gruplandırarak önemsiz olanları sessize alacak ve önemli iletileri ön plana çıkaracak.

ARAYÜZDE KİŞİSELLEŞTİRME DÖNEMİ

Arayüz tarafında yapılan yeniliklerle kullanıcılar, ana ekranda tamamen özelleştirilmiş ve temalı logolar kullanma imkanına kavuşuyor.

Ayrıca, aydınlık moda sahip uygulamaları zorla karanlık moda çevirebilen genişletilmiş bir karanlık mod özelliği de sisteme eklendi.

GELİŞMİŞ EBEVEYN KONTROLLERİ

Google, çocukların dijital güvenliği için ebeveynlere ekran süresi ayarlama ve cihazın otomatik kapanmasını sağlayan zamanlayıcılar kurma yetkisi veriyor.

Ebeveynler uygulama kullanımını kontrol etmenin yanı sıra, çocuklarına istedikleri zaman telefon kullanımı için uzaktan ekstra süre tanıyabilecek.

Bu yeni özellikler ilk etapta Google Pixel modelleri için yayınlanmış durumda. Diğer akıllı telefon üreticilerinin de bu yenilikleri kendi arayüzlerine entegre etmesi bekleniyor.