Android 16 yeni beta sürümü yayında: İşte gelen yenilikler

Teknoloji devi Google, Android 16 QPR1 önizleme döngüsünün üçüncü beta sürümünü uyumlu Pixel cihazlar için dağıtmaya başladı.

Yeni güncelleme, daha önce kaldırılan bir özelliği geri getirirken, bazı görsel iyileştirmeler ve yeni hatalar da içeriyor.

BEKLENEN ÖZELLİK GERİ DÖNDÜ: PİL SAĞLIĞI

Yeni Beta 3 sürümündeki en dikkat çekici değişiklik, önceki betalarda kaldırılan "Pil sağlığı" özelliğinin yeniden Ayarlar menüsüne eklenmesi oldu.

Ayrıca, At a Glance widget'ı renkli hava durumu simgelerini geri getirirken, Pixel Launcher kısayolları artık Dinamik Renk temasıyla uyumlu çalışıyor.

YENİ SÜRÜM HATALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Bu güncelleme ile birlikte, Dijital Denge (Digital Wellbeing) uygulamasının başlatılamadığına dair raporlar geliyor.

Güvenlik ve gizlilik menüsünde de bir önceki sürüme göre bir "gerileme" yaşandığı belirtiliyor, ancak Google'ın kararlı sürümden önce bu sorunları gidermesi bekleniyor.