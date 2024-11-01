Android Auto, artık eski telefonlarda çalışmayacak

Haber Merkezi

Google, Android Auto platformu için yeni bir politika uygulayarak minimum Android sürümü gereksinimini Android 9.0'a yükseltti.

Bu, Android 8.0 veya daha eski bir sürümü kullanan cihazların artık Android Auto'yu desteklemeyeceği anlamına geliyor.

DEĞİŞİKLİĞİN NEDENLERİ

Google, bu kararın arkasındaki gerekçeleri resmi olarak açıklamasa da genel Android Auto deneyimini iyileştirmeyi amaçladığı düşünülüyor.

Daha yeni Android sürümleri gerektirerek, Google, telefonunuzla aracınız arasında daha sorunsuz ve güvenli bir bağlantı sağlamak için en son özelliklerden ve güvenlik iyileştirmelerinden yararlanabilir.

Telefonunuz hala Android 8.0 veya daha eski bir sürümü çalıştırıyorsa, Android Auto'yu kullanamayacaksınız. Arabanıza bağlanmaya çalıştığınızda "Bu telefon artık Android Auto'yu desteklemiyor" mesajıyla karşılaşabilirsiniz.

Neyse ki, bu değişiklikten etkilenen kullanıcı sayısı oldukça az. Mayıs 2024 itibarıyla, aktif Android cihazların yalnızca yüzde 5,8'i Android 8.0 veya daha eski bir sürüm kullanıyordu.

Son yıllarda, akıllı telefon üreticileri daha uzun yazılım güncelleme politikaları benimsemeye başladı.

Orta sınıf bir telefon bile genellikle 4 veya 5 yıllık büyük işletim sistemi güncellemeleri ve daha uzun süreli güvenlik yamalarıyla geliyor.

Bu da, sık sık telefon değiştirmek zorunda kalmadan Android Auto gibi popüler hizmetlere erişiminizi koruyabileceğiniz anlamına geliyor.