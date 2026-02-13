Android kullananlar dikkat: Chrome için beklenen özellik geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google, masaüstü tarayıcısında uzun süredir yer alan ve kullanıcı verimliliğini artıran sekme sabitleme özelliğini nihayet mobil cihazlara taşıyor.

Aralık ayında duyurusu yapılan bu fonksiyon, Chrome'un Android sürümü için yayınlanan son güncellemeyle geniş çapta kullanıma sunulmaya başlandı.

YANLIŞLIKLA KAPATMA SORUNU TARİH OLUYOR

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, sekme ızgarasında istedikleri bir sayfaya uzun süre basılı tutarak "Sekmeyi Sabitle" seçeneğini aktif hale getirebiliyor.

Sabitlenen sekme listenin en başına taşınırken, üzerindeki kapatma işareti bir raptiye simgesine dönüşerek sayfanın yanlışlıkla kapatılması engelleniyor.

Sabitlenen sekmeler, kullanıcı sayfanın üst kısmında olmasa bile favicon ve sayfa adlarını gösteren özel bir kenar çubuğu aracılığıyla kolayca erişilebilir durumda kalıyor.

Ayrıca standart sekmelerin aksine, bu özel sayfalar kaydırma hareketiyle kapatılamıyor ve kapatmak için tekrar uzun basılarak sabitlemenin kaldırılması gerekiyor.