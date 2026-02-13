Katlanabilir telefonlar 2026 yılında yükselişe geçecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Counterpoint analistleri tarafından yayınlanan yeni rapor, katlanabilir akıllı telefon pazarının geçtiğimiz yıl yaşanan döngüsel toparlanmanın ardından 2026'da sürdürülebilir bir genişleme dönemine gireceğini öngörüyor.

Üreticilerin stok normalleştirme sürecini tamamlamasıyla birlikte bu yıl sektörde çok daha agresif ürün lansmanlarının yapılması bekleniyor.

KİTAP TARZI TASARIMLAR POPÜLER

Teknolojik gelişmeler sayesinde kullanımı iyileşen kitap tarzı katlanabilir cihazlar, şu anda pazarın yüzde 52'sini oluştururken bu oranın yıl içinde yüzde 65'e ulaşacağı tahmin ediliyor.

Tüketiciler artık bu telefonları sadece biçimsel bir yenilik olarak değil, verimlilik sağlayan değerli birer teknolojik araç olarak görmeye başladı.

Raporun en dikkat çekici noktalarından biri, Apple'ın bu sonbaharda piyasaya sürmesi beklenen katlanabilir iPhone modelinin satışları ciddi oranda artıracağı beklentisi oldu.

Samsung, Honor ve Oppo gibi devlerin de olası bir "iPhone Fold" rekabetine hazırlanmak için daha geniş ekranlı kitap tarzı modeller üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

KAPAKLI MODELLERİN GELECEĞİ

Sektördeki bu büyük değişim rüzgarına rağmen kapaklı (clamshell) katlanabilir telefonlar varlığını sürdürmeye devam edecek.

Şirketler bu modelleri, stil odaklı kullanıcılar için giriş seviyesi premium segmentinde tamamlayıcı bir seçenek olarak konumlandıracak.