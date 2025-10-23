Android telefondaki kişileri iPhone’a aktarma: İşte en güvenilir 4 yöntem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni bir iPhone aldığınızda en büyük endişelerden biri, yıllardır biriktirdiğiniz rehberinizi kaybetmek oluyor.

Ancak Android kullanıcıları, kişilerini saniyeler içinde iPhone’a aktarabiliyor.

İşte kişilerinizi Android’den iPhone’a aktarmanın en güvenilir 4 yolu:

1. Google Hesabınızı Köprü Olarak Kullanın

- Android telefonda Kişiler uygulamasını açın, Ayarlar > Kişileri Yönet > Dışa Aktar'a dokunun. Hedef olarak Google Hesabınızı seçin.

- Alternatif olarak, Google Kişiler web sitesini kullanın: Giriş yapın, soldaki Dışa Aktar'a tıklayın, Google CSV veya vCard'ı seçin ve onaylayın.

- iPhone'unuzda bir Google hesabı oluşturun: Ayarlar > Posta > Hesaplar > Hesap Ekle > Google'a gidin, oturum açın ve Kişiler anahtarını açın.

- Senkronizasyon otomatik olarak başlar. 2 ila 3 dakika sonra Kişiler uygulamasını kontrol edin.

2. Move to iOS Uygulamasıyla Otomatik Aktarın

Apple’ın resmi “Move to iOS” uygulaması, Android’den iPhone’a geçişte en çok önerilen çözümlerden biridir.

- Uygulamayı Android telefonunuza indirin.

- iPhone kurulum ekranında “Uygulamalar ve Veriler” adımına gelin.

- “Android’den Aktar” seçeneğine dokunun ve iPhone’da çıkan QR kodunu Android cihazla tarayın.

- Kişiler’i seçin ve aktarımı başlatın.

Her iki cihazın da aynı Wi-Fi ağında olduğundan emin olun ve Android’de uygulamanın pil optimizasyonunu kapatın (Ayarlar > Uygulamalar > Move to iOS > Pil > Optimize Etme).

3. vCard Dosyası ile Manuel Aktarın

Kişilerinizi manuel olarak taşımak isterseniz .vcf (vCard) dosyası yöntemini kullanabilirsiniz:

- Android’de Kişiler uygulamasına girin → Ayarlar > Dışa Aktar → dosya konumunu seçin.

- Dosyayı e-posta ile kendinize gönderin veya Google Drive’a yükleyin.

- iPhone’da dosyayı açın ve içe aktarmayı onaylayın.

500’den fazla kişi varsa, dosyayı küçük gruplara ayırın. Aksi halde içe aktarma işlemi başarısız olabilir.

4. SIM Kart Üzerinden Aktarın

- Android’de Kişiler > Ayarlar > İçe/Dışa Aktar > SIM karta Aktar adımlarını izleyin.

- SIM’i iPhone’a takın.

- Ayarlar > Kişiler > SIM Kişilerini İçe Aktar seçeneğini kullanın.

Eski SIM kartlar yalnızca isim ve numara gibi sınırlı bilgileri saklar. Fotoğraflar, notlar veya e-posta adresleri bu yolla aktarılmaz.