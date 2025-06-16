Android telefonlarda kritik hata: Mesajlar uygulaması çöküyor

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Google Mesajlar uygulamasının en son beta sürümünde, bazı Pixel ve Samsung akıllı telefon kullanıcılarını etkileyen can sıkıcı bir hata ortaya çıktı.

Bu hata, yeni bir özelliğin çalışmasını engelleyerek uygulamanın aniden kapanmasına neden oluyor.

YENİ "İLET" DÜĞMESİ UYGULAMAYI ÇÖKERTİYOR

Sorun, Google'ın mesajları, resimleri veya bağlantıları başka bir kişiye hızlıca göndermek için eklediği yeni "ilet" (forward) düğmesinden kaynaklanıyor.

Hata bulunan beta sürümünde bu düğmeye dokunulduğunda, uygulama kişi listesini açmak yerine anında çöküyor.

Bu durum, uygulamanın bu özel sürümünü kullanan ve paylaşım yapmak isteyen kullanıcılar için önemli bir işlevsellik kaybı anlamına geliyor. Sorunun, Google tarafından doğrulanmış olup belirli cihazlarla sınırlı olduğu belirtildi.

Google bu hatayı düzeltecek yeni bir güncelleme yayınlayana kadar, kullanıcıların geçici çözümler kullanması gerekiyor.

Bağlantıları manuel olarak kopyalayıp yapıştırmak veya görselleri önce cihaza kaydedip sonra Galeri simgesini kullanarak göndermek, bu süreçte kullanılabilecek yöntemler.

Bu hatadan tamamen kurtulmak isteyen kullanıcılar ise Google Play Store üzerinden Google Mesajlar beta programından ayrılarak uygulamanın kararlı (stabil) sürümünü yükleyebilirler.