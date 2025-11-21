Android'in Quick Share özelliğine AirDrop desteği geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google, teknoloji dünyasında uzun süredir beklenen bir engeli kaldırarak Pixel 10 serisi telefonların Quick Share aracılığıyla iPhone’lardaki AirDrop özelliğiyle iletişim kurabildiğini açıkladı.

Bu özellik sayesinde rakip iki platform arasında fotoğraf ve dosya transferi yapmak, üçüncü parti uygulamalara gerek kalmadan çok daha kolay hale geliyor.

NASIL ÇALIŞIYOR

Sistemin çalışması için karşı taraftaki Apple cihazının AirDrop görünürlüğünün "10 dakika boyunca herkes" şeklinde ayarlanması yeterli oluyor.

Bu koşul sağlandığında, Pixel 10 kullanıcısı paylaşım menüsünde Apple cihazını standart bir Quick Share hedefi olarak görebiliyor ve aktarımı başlatabiliyor.

ANDROID CİHAZLAR DA DOSYA ALABİLECEK

Google ayrıca, Android cihazların da AirDrop kullanan Apple ürünlerinden dosya alabileceğini, bunun için Quick Share görünürlüğünün herkese açık olması gerektiğini belirtiyor.

Şimdilik sadece Pixel 10 serisine özel olan bu özelliğin, ilerleyen dönemlerde diğer Android telefonlara da gelmesi planlanıyor.

Bu entegrasyonun geliştirilmesinde Apple’ın resmi bir katkısının olup olmadığı veya onay verip vermediği henüz bilinmiyor.

Eğer Apple bu sürece dahil değilse, Google’ın geliştirdiği bu yöntemi bir güvenlik açığı olarak değerlendirip yazılım güncellemesiyle engelleme ihtimali bulunuyor.