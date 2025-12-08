ANKA III’ün kritik otopilot testleri başarıyla tamamlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkânlarla geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, test programında önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. TUSAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sistem doğrulama ve tanımlama uçuşları kapsamında gerçekleştirilen 46’ncı sortinin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

KRİTİK OTOPİLOT TESTLERİ SORUNSUZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Paylaşımda, ANKA III’ün geliştirme süreci açısından büyük önem taşıyan kritik otopilot testlerini de başarıyla geçtiği belirtildi. Uçuş kontrol algoritmalarının doğrulanması, platformun bir sonraki aşama testleri için hazır olduğunu gösteriyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ VE ÜSTÜN PERFORMANS VURGUSU

TUSAŞ, ANKA III’ün modern mimarisi, gelişmiş görev bilgisayarı ve yüksek irtifa-performans kabiliyetleriyle şirketin mühendislik kapasitesini temsil ettiğini vurguladı. Platformun tasarımı hem keşif-gözetleme hem de taarruzi görevlerde etkinlik sağlamayı hedefliyor.

BAŞARILI ATIŞ TESTLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

ANKA III, 2025 yılı başında ASELSAN’ın TOLUN mühimmatını gövde içi istasyondan başarıyla ateşleyerek önemli bir teknolojik adım atmıştı.

Yıl içinde gerçekleştirilen diğer testlerde de ANKA III, LGK-82 mühimmatını ateşleyerek hedefini başarıyla vurmuş, ayrıca Süper Şimşek jet motorlu hedef uçağını kanat altından bırakarak atış görevini başarıyla tamamlamıştı.