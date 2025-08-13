AOL, 34 yıl sonra çevirmeli internet hizmetini sonlandırıyor

Bir neslin internetle tanışmasını sağlayan ve ikonik modem sesleriyle hafızalara kazınan AOL, 34 yıllık çevirmeli ağ (dial-up) internet hizmetinin fişini çekiyor.

Şirket, hizmetin 30 Eylül 2025'te sonlanacağını müşterilerine gönderdiği bir mesajla doğruladı.

BİR ZAMANLARIN İNTERNET DEVİ

1991 yılında "America Online" adıyla yola çıkan hizmet, 2000'lerin başında 20 milyon aboneye ulaşarak zirveye çıkmış, ancak geniş bant internetin yaygınlaşmasıyla popülerliğini yitirmişti.

AOL, çevirmeli ağ hizmetiyle birlikte AOL Dialer yazılımı ve AOL Shield tarayıcısını da kullanıdan kaldıracak.

ABD'DE HALA 175 BİN HANE KULLANIYOR

Bu kararın en çok etkileyeceği kesim ise ABD'de hala çevirmeli ağ kullanan yaklaşık 175 bin hane olacak.

Genellikle geniş bant altyapısının olmadığı kırsal bölgelerde yaşayan bu kullanıcılar, internet erişimi için yeni bir çözüm bulmak zorunda kalacak.