Apple, 150 milyon dolarlık anlaşmayla F1 yayın haklarını almaya hazırlanıyor

Teknoloji devi Apple'ın, Formula 1'in (F1) ABD'deki yayın haklarını kazanmak için büyük bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.

Business Insider'a göre şirket, 2026'dan itibaren yarışları yayınlamak için yıllık en az 150 milyon dolar değerinde bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor.

ABD'DE YÜKSELEN F1 POPÜLERLİĞİ APPLE'IN İŞTAHINI KABARTTI

F1'in ABD'deki popülaritesi son yıllarda hızla arttı ve yarış başına ortalama izleyici sayısı 2018'den bu yana iki katına çıkarak yaklaşık 1,3 milyon kişiye ulaştı.

Bu hamle, Apple'ın Major League Baseball (MLB) ve Major League Soccer (MLS) ile yaptığı mevcut anlaşmaların ardından canlı spor yayıncılığındaki üçüncü büyük adımı olacak.

BRAD PITT'Lİ F1 FİLMİNİN BAŞARISI ETKİLİ OLDU

Apple'ın bu stratejik hamlesinin, başrolünde Brad Pitt'in yer aldığı ve dünya çapında 300 milyon doların üzerinde hasılat elde eden kendi yapımı F1 filminin büyük başarısının ardından gelmesi dikkat çekiyor.

Bu anlaşma, Apple TV+ platformunu desteklemek için şirkete önemli bir spor içeriği daha kazandıracak.