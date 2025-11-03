Apple, 3. çeyrekte kaç para kazandığını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, 2025 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket, toplamda 94 milyar dolar gelir elde ederek geçen yıla göre yaklaşık yüzde 10’luk bir artış yakaladı.

Bu gelir artışının lokomotifi iPhone ve hizmetler segmentleri oldu.

iPHONE VE HİZMETLER REKOR KIRDI

iPhone satışları, yüzde 13 artış göstererek 44.6 milyar dolara ulaştı. Hizmetler bölümü ise App Store, iCloud ve abonelik servislerinin etkisiyle 27.4 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek çeyrek gelirine imza attı.

Mac segmenti de yüzde 14 artışla 8 milyar dolara yakın gelir elde etti.

iPAD VE AKSESUARLARDA DÜŞÜŞ

Buna karşın iPad satışları 6.6 milyar dolara geriledi. Aksesuar ve giyilebilir ürünler kategorisi de 7.4 milyar dolara düşüş yaşadı.

Apple, hizmet tabanlı gelir stratejisini sürdürürken, kullanıcı ekosistemine olan bağlılık sayesinde istikrarlı büyümesini koruyor.