Apple, 7 yıl önce yayınladığı iPhone uygulamasının fişini çekti

Teknoloji devi Apple, 2017 yılında duyurduğu ancak son yıllarda popülerliğini kaybeden "Clips" isimli video düzenleme uygulamasının fişini çektiğini duyurdu.

Şirket, uygulamayı App Store'dan kaldırarak yeni indirmelere kapattı.

DESTEK KESİLDİ, YENİ İNDİRMELERE KAPATILDI

Apple, geçtiğimiz günlerde resmi destek sayfasını güncelleyerek uygulamaya olan desteğini sonlandırdığını belirtti.

Yapılan açıklamada, Clips’in artık herhangi bir güncelleme almayacağı ve 10 Ekim 2025 itibarıyla da tüm yeni indirmelere kapatıldığı aktarıldı.

MEVCUT KULLANICILAR İÇİN UYARI

Uygulama, halihazırda yüklü olduğu cihazlarda "ölü bir uygulama" olarak çalışmaya devam edecek.

Ancak, gelecekteki bir işletim sistemi güncellemesiyle uygulamanın tamamen çalışmayı durdurma riski bulunuyor.

Bu nedenle Apple, mevcut kullanıcıların Clips’teki içeriklerini kaybetmemeleri için Fotoğraflar uygulamasına kaydetmelerini öneriyor.