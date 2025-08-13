Apple, AirPods modellerine canlı çeviri desteği getiriyor

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haziran ayında tanıttığı "Canlı Çeviri" özelliğinin kapsamını genişletiyor.

iOS 26 Beta 6 sürümünde keşfedilen yeni bir ipucu, bu devrim niteliğindeki özelliğin yakında AirPods'a da geleceğini ortaya koydu.

YENİ BİR HAREKETLE AKTİF HALE GELECEK

Yeni beta sürümünde, AirPods'un her iki sapına aynı anda basılarak tetiklenen yeni bir hareket keşfedildi ve bu hareketin "Çeviri" uygulamasıyla ilişkili olduğu anlaşıldı.

Bu özellik şimdilik sadece AirPods Pro (2. nesil) ve AirPods (4. nesil) modellerinde çalışıyor gibi görünüyor.

ÇEVİRİ İŞLEMİ iPHONE'DA YAPILACAK

Çeviri işlemi doğrudan kulaklık üzerinde değil, bağlı olan iPhone'da gerçekleştirilecek ve sonuç anında kulağınıza iletilecek.

Bu özelliğin hangi iPhone modellerini destekleyeceği henüz net olmasa da bazı söylentiler bunun yalnızca iPhone 17 serisine özel olabileceğini öne sürüyor.