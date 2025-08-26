Apple, AirPods Pro 3'e kalp atış hızı takibi özelliği getiriyor

Apple'ın kablosuz kulaklık serisinin yeni nesli AirPods Pro 3 ile ilgili merakla beklenen bir özellik sızdırıldı.

Mark Gurman'ın raporuna göre, yeni model kalp atış hızı takibi yapabilen sensörlerle birlikte gelecek.

KALBİNİZİN RİTMİNİ TAKİP EDECEK

Yeni kulaklık, Powerbeats Pro 2'de kullanılanlara benzer optik sensörler aracılığıyla kan akışındaki değişiklikleri algılayarak kalp atış hızını ölçecek.

Toplanan bu veriler, iPhone'daki Sağlık uygulamasıyla senkronize edilebilecek ve üçüncü taraf fitness platformlarıyla da paylaşılabilecek.

DAHA İYİ SES VE ANC ÖZELLİKLERİ

AirPods Pro 3, kalp atış hızı takibinin yanı sıra gelişmiş ses kalitesi ve daha güçlü aktif gürültü engelleme (ANC) özellikleriyle gelecek.

Yeni nesil kulaklıkların, eylül ayındaki iPhone lansman etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.