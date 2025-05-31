Apple, AirPods'u yapay zeka destekli kalp atış hızı monitörlerine dönüştürmek istiyor

Haber Merkezi

Apple'ın araştırma ekibi, AirPods gibi cihazlarla vücuttan kaydedilebilen kalp seslerinden yapay zeka destekli akustik modeller kullanarak kalp atış hızını tahmin etme olasılığını inceleyen bir makale yayınladı.

Apple'ın "Oskültasyondan Kalp Atış Hızı Tahmini için Temel Model Gizli Gösterimleri" başlıklı çalışması, genel ses ve konuşma üzerine eğitilmiş temel yapay zeka modellerinin kalp seslerinden kalp atış hızını doğru bir şekilde tahmin edip edemeyeceğini inceliyor.

Araştırmacılar, fonokardiyogramlardan (kalp sesleri kayıtları) kalp atışlarını ne kadar iyi yakalayabildiklerini görmek için HuBERT, wav2vec2 ve şirket içinde geliştirilen Karşıtlıklı Dil-Ses Ön Eğitimi (CLAP) dahil altı önemli temel modeli test etti.

Bu, Apple AirPods gibi cihazların gelecekte sağlık takibi için kullanılabileceğine dair bir işaret.

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

Araştırma, özel olarak sağlık görevleri için tasarlanmamış olsalar da bu yapay zeka modellerinin, el yapımı ses özelliklerine dayanan geleneksel yöntemlerden daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu.

Apple ekibi, bu çalışma için hastanelerde kaydedilen ve tıp uzmanları tarafından ek açıklamalarla desteklenen 20 saatten fazla kalp sesinden oluşan kamuya açık bir veri seti kullandı.

Bu araştırma henüz herhangi bir ticari ürüne işaret etmese de Apple'ın mevcut cihazlarıyla daha fazla sağlık takibi özelliği sunma niyetini ortaya koyuyor.