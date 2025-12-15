Eski iPhone'lara güvenlik güncellemesi: iOS 18.7.3 yayında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, iOS 26.2 sürümüyle eş zamanlı olarak, eski işletim sistemini kullanmaya devam eden kullanıcılar için de önemli bir güncelleme yayınladı.

iPhone XS ve XR gibi iOS 26'ya yükseltilmeyen cihazları veya mevcut sürümde kalmayı tercih eden kullanıcıları kapsayan iOS 18.7.3 (22H217), tüm kullanıcılar için önerilen hayati güvenlik düzeltmeleriyle birlikte geliyor.

YENİLİK DEĞİL, GÜVENLİK ODAKLI

iOS 18.7.3 sürümü, kullanıcılara herhangi bir görsel yenilik, yeni özellik veya arayüz değişikliği sunmuyor.

Apple'ın yayınladığı notlara göre güncelleme, tamamen sistem güvenliğini sağlamlaştırmaya ve kritik açıkları kapatmaya odaklanıyor.

KRİTİK AÇIKLAR KAPATILDI

Güncelleme, belirli dosyaların işlenmesi sırasında oluşan bellek bozulması risklerinden, tarayıcı kaynaklı çökmelere kadar birçok soruna çözüm getiriyor. Apple'ın güvenlik raporunda öne çıkan düzeltmeler şunlar:

FaceTime koruması: Arayan kimliğinin taklit edilmesine (spoofing) olanak tanıyan güvenlik açığı giderildi.

WebKit ve Safari: Tarayıcı motorunda çökmelere ve bellek hatalarına neden olan sorunlar düzeltilerek performans güçlendirildi.

Gizlilik iyileştirmeleri: Ayarlar, Ekran Süresi, Mesajlar ve Telefon uygulamalarında veri koruma protokolleri artırıldı.